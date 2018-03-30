رويترز: تاريخك على السوشيال ميديا شرط لتحصل على تأشيرة لأمريكا

(مصرواي):

في سبيلها لجمع معلومات أكبر عن المتقدمين للحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى السلطات الفيدرالية إلى إدراج معلومات عن الحسابات الإلكترونية عبر مواقع التواصل في الطلبات المقدمة لدخول البلاد.

ونقلت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، أن الاقتراح الذي ينتظر موافقة من مكتب الإدارة والموازنة، سوف يطلب من أغلب الراغبين في الحصول على تأشيرة دخول إلى أمريكا سواء هجرة أو غير ذلك أن يضعوا حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي التي استخدموها خلال السنوات الخمس السابقة لموعد التقديم.

وأضافت الوكالة أن المعلومات سوف تستخدم وفقًا للمقترح، من أجل الوصول إلى معلومات أكثر عن المتقدمين وسوف يؤثر في نحو 14.7 مليون شخص سنويًا.

وفي السابق، بحسب قوانين فرضت بداية من مايو 2017، كانت التعليمات تلزم المسئولين بجمع بيانات من مواقع التواصل الاجتماعي للمتقدمين فقط إذا تقرر الحاجة إلى معلومات إضافية أو أمور تتعلق بالأمن القومي، بحسب ما ذكره مسئولون في وزارة الخارجية الأمريكية آنذاك.

وتدعم هذه التشديدات الجديدة وعد الرئيس دونالد ترامب بوضع "تدقيق شديد" على دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل منع دخول الإرهابيين.

ولو تمت الموافقة على هذا المقترح، فسوف يتطلب من المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى أمريكا أن يقدموا بيانات بالسنوات الخمس الماضية حول هواتفهم المحمولة وبريدهم الإلكتروني وسجل سفرهم. كما سيواجهون أسئلة عما إذا تم ترحيلهم من دولة أخرى في السابق أو إذا كان لأي من أفراد عائلتهم أنشطة إرهابية، بحسب وزارة الخارجية.

وأضافت الخارجية أيضًا أنها سوف تطلب معلومات أخرى من أغلب طالبي التأشيرات الدبلوماسية والرسمية.

ولطالما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سوف يشدد الإجراءات على دخول الولايات المتحدة، ودخل في صراع قضائي بعدما أمر بحظر دخول مواطني عدد من الدول الإسلامية إلى بلاده. كما أنه بدأ بناء جدار على الحدود مع المكسيك لمواجهة الهجرة غير الشرعية، على حد قوله.