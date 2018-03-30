في أزمة سكريبال.. موسكو ترد بطرد 137 دبلوماسيًا تابعين لـ22 دولة غربية

(مصراوي):

طردت موسكو، اليوم الجمعة، 4 دبلوماسيين فرنسيين على خلفية الأزمة القائمة بين روسيا والدول الغربية بعد محاولة اغتيال الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن طرد الدبلوماسيين الأربعة جاء ردًا على طرد باريس أربعة دبلوماسيين روس يوم الاثنين الماضي.

وذكرت قناة روسيا اليوم أن الخارجية الروسية بدأت حملة الرد على طرد دبلوماسييها من الدول الغربية، وطردت عدداً من مبعوثي تلك الدول، ووصل بذلك عدد من طردتهم روسيا في الساعات الماضية إلى 137 دبلوماسيًا.

وكان الاتحاد الأوروبي صعد نبرته بوضوح ضد موسكو خلال قمته التي عقدت يومي الخميس والجمعة الماضيين، وأعلن أنه من المحتمل للغاية أن تكون روسيا مسؤولة عن الهجوم على العميل الروسي-البريطاني المزدوج سيرجي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبري بإنجلترا.

وطردت روسيا عددًا مساوياً لعدد دبلوماسييها الذين طردتهم الدول الغربية، واستعرضت روسيا اليوم من طردتهم موسكو في أرقام:

أمريكا: 60 دبلوماسيًا

بريطانيا: 23

أوكرانيا: 13

فرنسا: 4

كندا: 4

بولندا: 4

ألمانيا: 4

التشيك: 3

ليتوانيا: 3

مولدوفا: 3

الدنمارك: 2

إسبانيا: 2

إيطاليا: 2

هولندا: 2

لاتفيا: 1

النرويج: 1

رومانيا: 1

فنلندا: 1

كرواتيا: 1

السويد: 1

إستونيا: 1

أيرلندا: 1