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مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني والحوثيين في تعز

07:59 م الجمعة 30 مارس 2018
مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني والحوثيين في تعز

أرشيفية

صنعاء - (أ ش أ)

أفادت مصادر يمنية بوقوع مواجهات عنيفة في مديرية حيفان بمحافظة تعز، بين قوات الجيش اليمني والحوثيين، في عدد من المواقع بعد أن نفذت قوات الشرعية هجوما واسعا على مواقع الميليشيات في تبة سعيد طه وتبة العبلية ومنطقة الهجمة جنوب حيفان.

وأشارت المصادر، وفقا لقناة (العربية الحدث ) الإخبارية اليوم الجمعة، إلى أن الميليشيات فجرت الطريق بين تعز وعدن، تحسبا لإعاقة أي تقدم أو عملية عسكرية قد ينفذها الجيش اليمني في حيفان، خصوصاً بعدما منيت الميليشيا بعدد من الهزائم في الجبهات المجاورة لحيفان كالقبيطة وكرش.

وفي جبهة كرش، تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية اليوم من تحرير عدد من المواقع غرب عزلة كرش بالأطراف الشمالية لمحافظة لحج، من بينها سلسلة جبال شيفان والطويلة.

ولفتت المصادر إلى أنه تم تحرير جبل اقبل وقردوف ومنطقة السحي شرق مديرية خدير التابعة لمحافظة تعز، بعد معارك عنيفة خاضها أفراد الجيش مع مسلحي ميليشيا الحوثي، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الحوثي.

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الجيش اليمني مديرية حيفان الحوثيين مواجهات عنيفة

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