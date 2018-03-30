روسيا تعرب عن قلقها العميق إزاء المواجهات في قطاع غزة

موسكو - (أ ش أ):

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو العميق من تقارير ارتفاع عدد الضحايا والجرحى في قطاع غزة، نتيجة إجراءات الجيش الإسرائيلي للحد من أعمال الاحتجاج الفلسطينية التي بدأت اليوم تحت مسمى (مسيرة العودة الكبرى).

جاء ذلك في بيان للخارجية الروسية نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وبحسب البيان، دعت موسكو الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى ممارسة ضبط النفس، وتجنب أعمال يمكن أن تسبب أضراراً للأبرياء".

وسقط في هذه المواجهات أكثر من اثني عشر شهيداً فلسطينياً وأكثر من ألف وخمسمائة جريح، حتى الآن.