 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة الانتخابات الرئاسية العاصفة الترابية انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

روسيا تعرب عن قلقها العميق إزاء المواجهات في قطاع غزة

07:57 م الجمعة 30 مارس 2018
روسيا تعرب عن قلقها العميق إزاء المواجهات في قطاع غزة

أرشيفية.

موسكو - (أ ش أ):

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو العميق من تقارير ارتفاع عدد الضحايا والجرحى في قطاع غزة، نتيجة إجراءات الجيش الإسرائيلي للحد من أعمال الاحتجاج الفلسطينية التي بدأت اليوم تحت مسمى (مسيرة العودة الكبرى).

جاء ذلك في بيان للخارجية الروسية نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وبحسب البيان، دعت موسكو الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى ممارسة ضبط النفس، وتجنب أعمال يمكن أن تسبب أضراراً للأبرياء".

وسقط في هذه المواجهات أكثر من اثني عشر شهيداً فلسطينياً وأكثر من ألف وخمسمائة جريح، حتى الآن.

هذا المحتوى من

Asha
قطاع غزة وزارة الخارجية الروسية موسكو الجيش الإسرائيلي

الخبر التالى:

مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني والحوثيين في تعز
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان