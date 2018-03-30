منظمة إسرائيلية تدين استخدام الجيش قناصته ضد المحتجين الفلسطينيين

غزة - أ ش أ:

أدانت منظمة حقوقية إسرائيلية، اليوم الجمعة، استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لقرابة 100 قناص ضد الفلسطينيين في الاحتجاجات المندلعة حاليا قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، تزامنا مع إحياء (يوم الأرض).

وذكر مركز (عدالة)، وهو منظمة قانونية تدعم حقوق المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل، في بيان نقلته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، أن استخدام الجيش لقرابة 100 قناص ضد المحتجين الغزيين "غير قانوني".

وأعربت المنظمة عن تخوفها للمدعي العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت، مشيرة إلى أن فتح النار على محتجين عُزل هو خرق للمعايير القانونية العالمية.

وزحف الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني منذ صباح اليوم إلى "مخيمات العودة" على الحدود الشرقية لقطاع غزة؛ للمشاركة في مسيرة العودة الكبرى التي تتزامن مع إحياء (يوم الأرض) الذي يحل في 30 مارس كل عام.

وأعلن جيش الاحتلال كافة المناطق الحدودية مع قطاع غزة مناطق عسكرية مغلقة، ونشر أعدادا كبيرة من قواته على طول الشريط الحدودي، لمنع المتظاهرين المشاركين في المسيرة من الاقتراب من السلك الفاصل، تجنبا لوصولهم إلى داخل المواقع الإسرائيلية.