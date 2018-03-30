الإعلام الفلسطينية: قمع الاحتلال لمسيرات "يوم الأرض" دليل على الاستخفاف بالقرارات الدولية

رام الله - أ ش أ:

قالت وزارة الإعلام الفلسطينية إن قمع الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية بالذخيرة الحية، واستشهاد ثمانية مواطنين وإصابة المئات في يوم الأرض، دليل على حاجة أبناء شعبنا لتوفير حماية دولية من عدوان يخترق كل حقوق الإنسان، ويتمادى في الاستخفاف بالقرارات الدولية، ويستسهل الضغط على الزناد، والقتل بدم بارد.

ووجهت الوزارة - في بيان لها اليوم الجمعة - التحية لأبناء الشعب الفلسطيني على اختلاف أماكن تواجدهم، الذين ينقلون اليوم للعالم نداء الحرية والحياة، ويصمدون فوق الأرض، رغم كل العدوان وإرهاب الدولة والاستيطان.

وجددت وزارة الإعلام الفلسطينية التأكيد على أن حمى القوانين العنصرية بعد الانقلاب الأمريكي على القانون الدولي، والمس بالعاصمة الأبدية (القدس)، ومحاولات شطب وكالة "الأونروا"، وشراسة الاستيطان، ستزيد الشعب الفلسطيني وقيادته تصميما على تحقيق حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.