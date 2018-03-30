الهيئة الوطنية لمسيرة العودة الفلسطينية: ملتزمون حتى "يوم الزحف العظيم"

غزة - (أ ش أ)

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة، أن اليوم الجمعة (يوم الأرض) هو البداية في مسيرة العودة، مؤكدة مواصلة الاعتصام والتظاهر.

ودعت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي في ختام اليوم الأول من مسيرة العودة، الشعب الفلسطيني إلى "الالتزام بالجداول الزمنية، وصولا إلى يوم الزحف العظيم نحو الأرض المحتلة".

وأكدت أن الشعب الفلسطيني قبر اليوم، صفقة القرن المشبوهة إلى الأبد، مطالبة كافة مؤسسات المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات التي حدثت اليوم.

ودعت الهيئة إلى اعتبار يوم غد السبت يوما لمؤازرة أهالي الشهداء وزيارة الجرحى الذين أصيبوا في مسيرة العودة.

وحيت الهيئة جماهير الشعب الفلسطيني العظيم الذي لبى نداء الوطن، ودعت جماهير الشعب في الضفة والقدس وفي الداخل والشتات لمزيد من التحرك الوطني والانتفاض في وجه المحتل، مؤكدة أن الشعبن الفلسطيني أعلن اليوم بوضوح أنه لا بديل عن حق العودة مهما كلفه الثمن.