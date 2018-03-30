محمد بن سلمان يحذر من حرب مع إيران خلال 10 سنوات

كتب – محمد الصباغ:

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن المجتمع الدولي يجب أن يكثف ضغطه على إيران اقتصاديًا وسياسيًا من أجل تجنب مواجهة عسكرية في المنطقة.

وأضاف الأمير الشاب في تصريحاته لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس الخميس، أن العقوبات على طهران سوف تخلق ضغطًا أكبر على النظام الإيراني.

وكانت المملكة العربية السعودية انتقدت بقوة الاتفاق النووي للقوى الغربية مع إيران عام 2015 بدعم من الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما، والذي بمقتضاه يتم رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران في مقابل وضع حد للبرنامج النووي الإيراني.

وقطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وضغطت على دول في الشرق الأوسط وإفريقيا من أجل تقليص علاقاتهم مع طهران، واتهمت المملكة إيران بالتدخل في شئون الدول العربية.

وقال محمد بن سلمان "علينا النجاح في تجنب الصراع العسكري. وإذا لم ننجح فيما نحاول القيام به، سوف تندلع حرب بيننا مع إيران في خلال 10 إلى 15 عامًا".

واستفادت إيران من الاتفاق النووي مع القوى الغربية وزاد نفوذها في الشرق الأوسط وتحديدًا في سوريا والعراق، وتزعم السعودية أنها تزود الحوثيين في اليمن بالأسلحة أيضًا التي تستخدمها ضد المملكة في الحرب الدائرة منذ 3 سنوات.

وتنفي إيران أنها تزود اليمنيين بالأسلحة، وتتهم السعودية بالعمل على زعزع الاستقرار في المنطقة.

وخلال لقاءه مع ولي العهد السعودي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب مكن الاتفاق النووي وعيّن في إدارته مسئولين جدد يعارضون بشدة هذا الاتفاق، وعلى رأسهم مايك بومبيو وزير الخارجية الجديد وجون بولتون كمستشار للأمن القومي. أما الأطراف الأوربية في الاتفاق فترغب في الإبقاء عليه قائمًا.

ومن جانب آخر، قطعت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر واتهمتها بدعم التنظيمات الإرهابية وإيواء شخصيات مصنفة إرهابيًا.

كما تطرق ولي العهد السعودي إلى الحديث عن جماعة الإخوان المسلمين في حديثه مع "وول ستريت جورنال" وقال إن تنظيم الإخوان المسلمين بات "آلة تفريخ للإرهابيين". وأضاف "علينا التخلص من التطرف. بدونه لا يمكن لأحد أن يصبح إرهابيًا."