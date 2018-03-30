مقتل 6 عناصر من قوات أمن في جنوب شرق تركيا

أنقرة - (مصراوى):

قتل ستة من "حراس القرى" في جنوب شرق تركيا، حيث غالبية السكان من الأكراد، الجمعة في هجوم اتهمت السلطات المحلية حزب العمال الكردستاني بتنفيذه.

وأفادت السلطات المحلية في بيان عنه، بأن ستة من "حراس القرى" وهم سكان محليون يتم تجنيدهم وتسليحهم للتصدي للمتمردين الأكراد، قتلوا في هجوم استهدفهم فيما كانوا يتولون أمن ورشة في محافظة سيرت.

كما أشار البيان إلى إصابة ثلاثة من "حراس القرى" و4 جنود بجروح.

ونسبت سلطات المحافظة الهجوم إلى حزب العمال الكردستاني الذي يخوض حركة تمرد دامية في تركيا منذ 1984 وتعتبره أنقرة وكذلك واشنطن والاتحاد الأوروبي تنظيما "إرهابيا".

وذكر البيان، أن عملية واسعة النطاق تجري في المنطقة لمطاردة منفذي الهجوم.

ويشهد جنوب شرق تركيا مواجهات شبه يومية بين قوات الأمن والمتمردين الأكراد منذ صيف 2015 عند انهيار وقف لإطلاق النار كان يهدف إلى وضع حد لنزاع أوقع نحو 40 ألف قتيل منذ 1984.