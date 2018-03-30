تركيا تتهم إسرائيل باستخدام "غير متكافىء" للقوة ضد الفلسطينيين

أنقرة - (أ ف ب):

اتهمت تركيا اليوم الجمعة، إسرائيل، باستخدام "غير متكافىء" للقوة ضد الفلسطينيين، في وقت خلفت المواجهات في غزة على الحدود مع إسرائيل 12 شهيدًا على الأقل.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "ندين بشدة استخدام إسرائيل غير المتكافىء للقوة ضد الفلسطينيين خلال الاحتجاجات السلمية اليوم الجمعة في غزة".

وعبّرت الوزارة التركية عن "قلقها" جرّاء أعداد الضحايا. وقالت "من الضروري أن تكف إسرائيل عن استخدام القوة الذي من شأنه رفع التوترات في المنطقة".

وقتل عشرة فلسطينيين في المواجهات في اخر حصيلة فيما احصى الهلال الاحمر الفلسطيني اصابة اكثر من 350 متظاهرا برصاص الجنود الاسرائيليين في مواجهات قرب الحدود بين قطاع غزة واسرائيل.

وتابعت "ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته واقناع اسرائيل بالتخلي عن سلوكها العدواني" ضد الفلسطينيين.

والحكومة التركية من أبرز المدافعين عن القضية الفلسطينية وتنتقد باستمرار الاعتداءات الاسرائيلية في غزة.

وتوصلت تركيا واسرائيل في 2016 لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما بعد ست سنوات من الفتور، اثر قتل القوات الإسرائيلية الخاصة 10 نشطاء أتراك على متن سفينة مساعدات كانت تسعى لكسر الحصار على غزة.