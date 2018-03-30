الصحة الفلسطينية: 14 شهيدًا وأكثر من 1200 مصاب في "يوم الأرض"

وكالات

ارتفعت حصيلة الشهداء اليوم الجمعة في مواجهات يوم الأرض في قطاع غزة، إلى 14 شهيدًا باستشهاد الشاب بادر فايق الصباغ برصاص الاحتلال شرق جباليا.

وأكدت وزارة الصحة استشهاد 14 مواطنًا وإصابة أكثر من 1200 مواطن بجراح مختلفة واستنشاق الغاز، حسب وكالة معا الفلسطينية.

والشهداء هم: محمد ربحي الكفارنة 22 عاما، وساري وليد ابو عودة، وحمدان اسماعيل ابو عمشة نتيجة قصف مدفعية الاحتلال لبيت حانون والشاب محمود سعدي رحمي شرق غزة، جهاد فرينه 33 عاما شرق غزة، الفتى احمد ابراهيم عودة 16 عاما شمال القطاع، محمد ابو عمر 19 عاما، والشاب امين محمود معمر في رفح، والشاب محمد كمال النجار 25 عاما برصاص الاحتلال شرق جباليا وعبد الفتاح عبد النبي وابراهيم ابو شعر واياد عبد العال (34عاما) بالاضافة الى شهيد ساعات الصباح عمر سمور 31 عاما.

ودعت مستشفيات قطاع غزة في الشمال، المواطنين بضرورة التبرع بالدم لصالح الجرحى والمصابين من المواجهات الدائرة مع الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأكد مراسل معا، وجود تجمعات عديدة للمواطنين على السياج الفاصل شرق مدينة غزة، حيث تطلق قوات الاحتلال قنابل الغز بشكل مكثف اتجاه المتظاهرين باستخدام طائرة، بالإضافة إلى اقامة سواتر ترابية خارج السياج الحدودي.

وتدور منذ ساعات الصباح مواجهات في عدة نقاط تماس مع الاحتلال، على أقرب نقطة من السياج الحدودي الفاصل، بوجود تعزيزات عسكرية إسرائيلية واطلاق رصاص حي تجاه المدنيين الذين خرجوا لإحياء ذكرى يوم الأرض بمسيرات العودة.