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داعش يتبنى المسؤولية عن تفجير سيارة مفخخة شرقي ليبيا

06:02 م الجمعة 30 مارس 2018
داعش يتبنى المسؤولية عن تفجير سيارة مفخخة شرقي ليبيا

طرابلس - (د ب أ):
أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن تفجير استهدف البوابة الشرقية لمدينة اجدابيا، شرقي ليبيا، والذي أسفر عن سقوط عدد من الجرحى والقتلى.

وأشار البيان الذي أصدرته وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم إلى أن العملية خلفت 19 مصاباً بين قتيل وجريح.

ومن جانبه ذكر مستشفى "امحمد المقريف" في مدينة اجدابيا في بيان أنه استقبل 5 قتلى بينهم مدني و4 عسكريين و7 جرحى أخرين وصف اصابتهم بين متوسطة وطفيفة.

ويذكر أن مدينة اجدابيا تعرضت لهجوم مماثل في شهر يناير الماضي على بوابتها الأمنية الجنوبية وأصيب عدد من رجال الأمن على أثره.

تنظيم داعش تفجير سيارة سيارة مفخخة ليبيا

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