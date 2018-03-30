روسيا تطرد أربعة دبلوماسيين بالسفارة الألمانية في موسكو

موسكو - (د ب أ):

على خلفية الخلاف مع الغرب حول واقعة تسميم العميل الروسي السابق المزدوج سيرجي سكريبال، طردت روسيا أربعة أفراد من السفارة الألمانية في موسكو، حسبما أعلنت الخارجية الألمانية اليوم الجمعة .

وكانت ألمانيا قد طردت في وقت سابق هذا الأسبوع أربعة من الدبلوماسيين الروس تضامنا مع بريطانيا التي تتهم روسيا بارتكاب هجوم بسلاح كيماوي على الجاسوس الروسي السابق المزدوج سيرجي سكريبال في بريطانيا هذا الشهر.

وقالت وزارة الخارجية الالمانية في بيان أرسل بالبريد الالكتروني "هذه الأنباء من موسكو لاتعد مفاجأة" "لم نتخذ قرار طرد الدبلوماسيين الروس دون تروى ."

وذكر البيان "رد فعلنا في قضية سكريبال كان ضروريا ومناسبا كإشارة سياسية للتضامن مع المملكة المتحدة ولأن روسيا رفضت تقديم أي توضيح للحقائق".