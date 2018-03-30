الحكومة الفلسطينية: إسرائيل تواجه التظاهرات السلمية بالقتل والبطش

رام الله/غزة - (د ب أ):

قالت حكومة الوفاق الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تواجه التظاهرات السلمية للفلسطينيين بالقتل والبطش.

وحمل المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان، الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات بحق الفلسطينيين" لدى إحيائهم يوم الأرض.

وطالب المحمود ب"تدخل دولي فوري وعاجل لوقف إراقة دماء أبناء الشعب العربي الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وقال إن "على مؤسسات المجتمع الدولي ان تتحمل مسؤولياتها ازاء الشعب الفلسطيني الاعزل الذي يحيي ذكرى يوم الارض الخالد، وهي احدى المناسبات الوطنية الكبرى، وذلك عبر المسيرات السلمية والتظاهرات والمهرجانات الشعبية".

وأضاف أن إسرائيل تواجه تلك التظاهرات ب"آلة البطش الرهيبة وإراقة الدماء في تحد سافر لكافة القوانين والشرائع الدولية والإنسانية التي تبيح للمواطنين العزل التعبير عن آرائهم بكافة الأشكال المتاحة".

يأتي ذلك فيما ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى سبعة في قطاع غزة اليوم بينهم ستة قضوا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق القطاع التي تشهد اعتصاما شعبيا غير مسبوق.

وذكرت مصادر طبية في غزة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن ستة شبان قتلوا برصاص حي أطلقته قوات من الجيش الإسرائيلي متمركزة خلف السياج الفاصل على أطراف شرق القطاع.

وبحسب المصادر، فإن أكثر من ألف آخرين أصيبوا بالرصاص الحي والاختناق الشديد خلال مواجهات اندلعت في مناطق متفرقة قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وبذلك ارتفع عدد القتلى في قطاع غزة إلى سبعة بعد مقتل يبلغ (27 عاما) قتل وإصابة أخر صباح اليوم جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدفهما شرق خان يونس في جنوب القطاع.

وبدأ اعتصام شعبي فلسطيني في المناطق الشرقية لقطاع غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل التي أعلنت التأهب للتصدي لأي محاولات تسلل خارج القطاع.

ويشارك ألاف الفلسطينيين في الاعتصام الشعبي تم خلاله نصب مئات الخيام مرفقة بتجهيزات طعام ودورات مياه في خمسة مناطق رئيسية شرق قطاع غزة تحضيرا لبدء الاعتصام بدعوة من لجنة تنسيقية مشكلة من الفصائل الفلسطينية ومؤسسات حقوقية وقطاعات شعبية وشبابية.

وأطلق على المسيرات اسم "مسيرة العودة الكبرى" وتستهدف للمرة الأولى الاعتصام الشعبي قبالة السياج الفاصل مع إسرائيل وسط احتمالات لمواجهات مع الجيش الإسرائيلي.