10 شهداء و1200 مصاب في مسيرات يوم الأرض الفلسطيني

ارتفعت حصيلة الشهداء، اليوم الجمعة، في مواجهات يوم الارض في قطاع غزة الى 10 شهداء باستشهاد الشابين عبد الفتاح عبد النبي وابراهيم ابو شعر في المواجهات الدائرة شمال قطاع غزة.

واكدت وزارة الصحة استشهاد عشرة مواطنين واصابة اكثر من 1200 مواطن بجراح مختلفة واستنشاق الغاز، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

والشهداءهم: الشاب محمود سعدي رحمي شرق غزة، جهاد فرينه 33 عاما شرق غزة، الفتى احمد ابراهيم عودة 16 عاما شمال القطاع، محمد ابو عمر 19 عاما، والشاب امين محمود معمر في رفح، والشاب محمد كمال النجار 25عاما برصاص الاحتلال شرق جباليا وعبد الفتاح عبد النبي بالاضافة الى شهيد ساعات الصباح عمر سمور 31 عاما.

ودعت مستشفيات قطاع غزة في الشمال المواطنين بضرورة التبرع بالدم لصالح الجرحى والمصابين من المواجهات الدائة مع الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

واكد مراسل :معا" وجود تجمعات عديدة للمواطنين على السياج الفاصل شرق مدينة غزة حيث تطلق قوات الاحتلال قنابل الغز بشكل مكثف اتجاه المتظاهرين باستخدام طائرة بالاضافة الى اقامة سواتر ترابية خارج السياج الحدودي.

وتدور منذ ساعات الصباح مواجهات في عدة نقاط تماس مع الاحتلال على اقرب نقطة من السياج الحدودي الفاصل، بوجود تعزيزات عسكرية اسرائيلية واطلاق رصاص حي تجاه المدنيين الذين خرجوا لاحياء ذكرى يوم الارض بمسيرات العودة.