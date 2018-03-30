الجيش الإسرائيلي: حماس تستخدم سكان غزة كغطاء لإعمال إرهابية

تل ابيب - (د ب أ):

قال الجيش الإسرائيلي إن حركة حماس تستخدم سكان غزة كغطاء لاعمال"إرهابية"، وذلك على خلفية مسيرة العودة الكبرى.

وقال الجيش في بيان "إن منظمة حماس الإرهابية تهدد سكان قطاع غزة وتستخدمهم كغطاء لأعمال إرهابية. فحماس مسؤولة عن جميع الأحداث ونتائجها"،حسبما ذكرت صحيفة"جيروزاليم بوست" اليوم الجمعة.

واضاف "يقدر جيش الدفاع الإسرائيلي ان حوالي 17 ألف فلسطيني في خمسة مواقع على طول السياج ، يحرقون إطارات ، ويلقي قنابل حارقة وحجارة على السياج وعلى جنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين يستجيبون بتدابير شغب وإطلاق النار على عدد من المحرضين الرئيسيين".

وتابع "أعد جيش الدفاع الإسرائيلي مسبقاً تعزيزات ومستعدًا للتصرف في سيناريوهات مختلفة. لن نسمح بأي انتهاك أو إلحاق ضرر بالسيادة الإسرائيلية أو البنية التحتية الدفاعية مثل السياج الحدودي

يشار إلى أن عدة الاف من الفلسطينيين انطلقوا صباح اليوم في مسيرة العودة الكبرى.

واسفرت الاشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الأسرائيلي عن وفاة 7 فلسطينيين وإصابة أكثر من 600 اخرين.