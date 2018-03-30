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لافروف يلتقي نظيره الصيني في موسكو في 5 أبريل المقبل

04:45 م الجمعة 30 مارس 2018
لافروف يلتقي نظيره الصيني في موسكو في 5 أبريل المقبل

سيرجي لافروف

موسكو - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيلتقي في موسكو نظيره الصيني، فان إي، في الخامس من أبريل المقبل.

وأشار بيان للخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إلى أن وزير الخارجية الصيني سيقوم بزيارة عمل لروسيا في 4-5 أبريل القادم لعقد مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأضاف البيان أن الوزيرين سيبحثان العلاقات الثنائية وآفاق تطوير الشراكة الروسية الصينية والتعاون الاستراتيجي وتعزيز التنسيق الثنائي في الشئون الإقليمية والدولية.

وكانت زيارة الوزير الصيني لروسيا مقررة في 27 مارس الجاري، ولكنها تأجلت بسبب تغيير جدول أعمال القيادة الروسية.

هذا المحتوى من

Asha
الخارجية الروسية الصين موسكو

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