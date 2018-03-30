الشرطة الإيطالية تقبض على شخص رابع يشتبه في صلته بالإرهاب

روما - (د ب أ):

ألقت الشرطة، اليوم الجمعة، القبض على مواطن مغربي، 19 عاما، في شمال إيطاليا، في رابع عملية اعتقال تتعلق بالإرهاب في البلاد، في خلال أربعة أيام.

وتم إلقاء القبض على إلياس حدوس في بلدة فوسانو بإقليم كونيو، حوالي 200 كيلومتر جنوب غرب ميلانو، وقالت شرطة الدرك إنه "يشتبه بشكل قوي" في تحريضه على الارهاب وانتمائه لمنظمة إرهابية.

وقالت شرطة الدرك إن حدوس هو "مثال نموذجي" لإرهابي محلي اهتم بشكل عفوي بالدعاية إرهابية الإسلامية على الانترنت ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وصار سلوكه عدائيا منذ شهر فبراير فصاعد، عندما بدأ نشر صور "مقلقة للغاية" لنفسه كمسلح من داعش، واشارات إلى التنظيم.

وجاءت عملية الاعتقال التي قامت بها الشرطة بعد يوم من صدور خمسة أوامر اعتقال في روما ومدينة لاتينا المجاورة ضد أشخاص يشتبه أنهم على صلة بمهاجم سوق برلين في عيد الميلاد، أنيس العمري.

وكان قد ألقي القبض على مدرس متشدد، يجند أطفالا للجهاد في مدينة فوجيا جنوب البلاد يوم الثلاثاء الماضي. وفي اليوم التالي، ألقي القبض على إرهابي محتمل "من الذئاب المنفردة" في مدينة تورين في الشمال.