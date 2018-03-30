روسيا تطرد 5 دبلوماسيين من دول البلطيق

موسكو - (د ب أ):

طردت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، خمسة دبلوماسيين، يمثلون جمهوريات ليتوانيا ولاتفيا واستونيا السوفيتية السابقة.

وقالت وكالة "تاس" الروسية للانباء إنه من بينهم ثلاثة دبلوماسيين من ليتوانيا وواحد من كل من لاتفيا واستونيا.

وأضافت الوكالة أن الدبلوماسي الذي طرد من استونيا كان ملحقا عسكريا.

وهذا العدد يتطابق مع عدد الدبلوماسيين الذين طردتهم دول البلطيق، أوائل هذا الاسبوع، في تعبير عن التضامن مع بريطانيا، التي تتهم روسيا باستخدام سلاح كيماوي ضد العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا.

ونفت روسيا الاتهام، بل وجهت اصابع الاتهام إلى بريطانيا في تسميم سكريبال وابنته .