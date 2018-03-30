المرصد السوري ينفي ما أعلنته روسيا عن اتفاق مع "جيش الإسلام"

دمشق - (د ب أ):

نفى المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ما اعلنته وزارة الدفاع الروسية عن التوصل لاتفاق نهائي مع الجماعات المعارضة السورية المسلحة المتواجدة في دوما بالغوطة الشرقية، مشيرا إلى أن المفاوضات وصلت لمراحل متقدمة.

ونقل المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، عن مصادر وصفها بالموثوقة إن متفاوضين من جيش الإسلام والجانب الروسي واصلوا التباحث والتفاوض حول الأسلحة الثقيلة، التي يمتلكها جيش الإسلام في غوطة دمشق الشرقية والتي تعد نقطة عالقة بينهما.

كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن توصلها إلى اتفاق مع قادة الجماعات المسلحة على انسحاب عناصرها من مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وقال رئيس دائرة العمليات العامة في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الفريق أول سيرجي رودسكوي، إنه "تم الاتفاق مع قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية حول انسحاب المسلحين مع أفراد عائلاتهم من مدينة دوما في وقت قريب"، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الاخبارية الروسية.

وأشار إلى أن 28.4 ألف من المدنيين خرجوا من دوما عبر الممر الإنساني في مخيم الوافدين.

وأكد أنه من المقرر إتمام انسحاب التشكيلات المسلحة من عربين وجوبر طيلة اليوم وغدا السبت، مضيفا أنه غادر هذه المنطقة حتى الآن 31 ألفا و915 شخصا.