عودة 425 نازحا عراقيا من تركيا إلى مدينة الموصل

بغداد - أ ش أ

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الجمعة، عودة نحو 425 نازحا عراقيا من تركيا إلى مناطق سكنهم في مدينة الموصل شمالي العراق.

وقالت جوان محمود مسؤول قسم محافظات إقليم كردستان بالوزارة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، "إن الوزارة مستمرة في تنفيذ برنامجها "العودة الطوعية المجانية" للنازحين العراقيين المتواجدين في دول الجوار"، مشيرة إلى أن الوزارة نقلت 425 نازحا عراقيا من تركيا برا عبر منفذ "إبراهيم الخليل" التابع إلى قضاء "زاخو" بمحافظة دهوك بالتعاون مع وزارة النقل لإيصالهم إلى مناطق سكنهم الأصلية في جانبي الموصل الأيسر والأيمن.

وأضافت أن النازحين كانوا متواجدين في مخيم "أكدة" التابع إلى تركيا، وأن الوزارة وزعت وجبات غذائية سريعة وماء بارد على النازحين بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى جانب توزيع السلات الغذائية.

يذكر أن الوزارة أعلنت في وقت سابق، إعادة أكثر من أربعة آلاف نازح من تركيا إلى العراق خلال بداية هذا العام، وأكدت استمرارها في عملها لإعادة كافة الأسر الراغبة بالعودة.