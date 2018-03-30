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7 شهداء و550 مصاب في يوم الأرض الفلسطيني

02:49 م الجمعة 30 مارس 2018
7 شهداء و550 مصاب في يوم الأرض الفلسطيني

ارشيفية

القاهرة - (مصراوي):

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب أكثر من 550 آخرين في المواجهات التي اندلعت منذ ساعات صباح الجمعة، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة بين المتظاهرين وقوات الاحتلال، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

واكدت وزارة الصحة استشهاد الشاب محمود سعدي رحمي شرق غزة، جهاد فرينه 33 عاما شرق غزة، الفتى احمد ابراهيم عودة 16 عاما شمال القطاع، محمد ابو عمر 19 عاما، والشاب امين محمود معمر في رفح، والشاب محمد كمال النجار 25عاما برصاص الاحتلال شرق جباليا يرفع عدد الشهداء يوم الارض الى 5 حيث استشهد في ساعات الصباح عمر سمور 31 عاما.

وتدور منذ ساعات الصباح مواجهات في عدة نقاط تماس مع الاحتلال على اقرب نقطة من السياج الحدودي الفاصل، بوجود تعزيزات عسكرية اسرائيلية واطلاق رصاص حي تجاه المدنيين الذين خرجوا لاحياء ذكرى يوم الارض بمسيرات العودة.

يوم الأرض الفلسطيني القدس المحتلة استشهاد وزارة الصحة الفلسطينية اسرائيل

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