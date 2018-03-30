رئيس وزراء كوسوفو يقيل مسؤولي أمن بسبب ترحيل 6 أتراك سرًا

بلجراد - (د ب أ):

عزل رئيس وزراء كوسوفو راموس هاراديناي، وزير الداخلية فلامور سيفاج، ورئيس جهاز الاستخبارات، دريتون جاشي، على خلفية عملية اعتقال وترحيل مثيرة للجدل لستة من أعضاء حركة فتح الله جولن الإسلامية إلى تركيا.

وكان الأتراك الستة قد جرى اعتقالهم وترحيلهم سرا إلى أنقرة، وقال هاراديناي اليوم الجمعة، إنه لم يتم إبلاغه بالإجراء ولهذا السبب اتخذ خطوات ضد المسؤولين.

ويلقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باللائمة على جولن وأتباعه في محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

وكان الرجال المرحلون معلمين في مدارس في برشتينا وجياكوفا، وهي مدارس ذات صلة بحركة جولن.

كانت حركة جولن أو مازالت تدير مدارس في نحو 160 دولة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة حيث يقيم جولن.

تمارس أنقرة ضغطا دبلوماسيا على الدول لغلق المدارس وطرد أتباع حركة جولن الذين تصفهم بالإرهابيين.

وعلى سبيل المثال، زار رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس الخميس دولة البوسنة ذات الأغلبية المسلمة ولها صلات وثيقة تاريخيا مع أنقرة، وطلب من السلطات فعل المزيد ضد مدارس جولن على أراضيها.