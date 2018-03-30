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روسيا تعلن التوصل إلى اتفاق انسحاب "جيش الإسلام" من الغوطة الشرقية

02:31 م الجمعة 30 مارس 2018
روسيا تعلن التوصل إلى اتفاق انسحاب "جيش الإسلام" من الغوطة الشرقية

ارشيفية

موسكو - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن توصلها إلى اتفاق مع قادة الجماعات المسلحة على انسحاب عناصرها من مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وقال رئيس دائرة العمليات العامة في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الفريق أول سيرجي رودسكوي، إنه "تم الاتفاق مع قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية حول انسحاب المسلحين مع أفراد عائلاتهم من مدينة دوما في وقت قريب"، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الاخبارية الروسية.

وأشار إلى أن 4ر28 ألف من المدنيين خرجوا من دوما عبر الممر الإنساني في مخيم الوافدين.

وأكد أنه من المقرر إتمام انسحاب التشكيلات المسلحة من عربين وجوبر طيلة اليوم وغدا السبت، مضيفا أنه غادر هذه المنطقة حتى الآن 31 ألفا و915 شخصا.

جيش الإسلام الغوطة الشرقية روسيا وزارة الدفاع الروسية سيرجي رودسكوي

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