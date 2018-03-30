في مواجهات يوم الأرض.. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 350 آخرين

وكالات

استشهد 4 شبان وأصيب أكثر من 350 آخرين، في المواجهات التي اندلعت منذ صباح اليوم الجمعة، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة بين المتظاهرين وقوات الاحتلال، حسبما ذكرت وكالة معا الفلسطينية

وأكدت وزارة الصحة، استشهاد الشاب محمد ابو عمر 19 عامًا، والشاب امين محمود معمر في رفح، والشاب محمد كمال النجار 25 عاما برصاص الاحتلال شرق جباليا، مما يرفع عدد الشهداء يوم الأرض إلى 4، حيث استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم، عمر سمور 31 عاما.

ونقل مراسل معا عن مصادر طبية، إصابة أكثر من 350 مواطنا بجراح مختلفة، منذ ساعات الصباح في عدة مواجهات اندلعت في نقاط التماس مع قوات الاحتلال على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة تزامنا مع مسيرات العودة التي انطلقت قبل صلاة الجمعة.

وأقامت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة ومتطوعو الفريق الوطني للاستجابة في الكوارث نقطة طبية متنقلة شرق مدينة غزة، تحديدا (الخط الشرقي - نهاية شارع المنصورة - مقابل بوابة الصناعية ) تحسبا للأوضاع الميدانية الراهنة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.