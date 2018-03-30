"اليوم" السعودية: الإدانة الأممية للهجمات الحوثية تمثل إدانة صارخة لحكام طهران

الرياض - (أ ش أ):

اعتبرت صحيفة (اليوم) السعودية أن إدانة مجلس الأمن للهجمات الحوثية بالصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع تمثل إدانة صارخة في الوقت ذاته لحكام طهران، الذين استمروا في تزويد الحوثيين بتلك الصواريخ، التي تستهدف مقدسات المسلمين والمدن السعودية الآمنة المطمئنة.

وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها، اليوم الجمعة، تحت عنوان (إدانة أممية للإرهاب الحوثي) - إن الهجمات الحوثية تمثل خرقا واضحا للأعراف والقوانين الدولية، مشيرة إلى أن إطلاق تلك الصواريخ لا يهدد أمن المملكة واستقرارها وسيادتها فحسب، ولكنه يهدد أمن المنطقة برمتها، فالقلق الذي أبداه مجلس الأمن يؤكد أن تلك الهجمات تعد تهديدا للأمن الوطني السعودي من جانب، وتعد تهديدا لأمن المنطقة من جانب آخر.

وأكدت أن المجتمع الدولي مسؤول اليوم قبل أي يوم مضى عن تحقيق الأمن والسلامة للمنطقة وللعالم، وأن يمارس الضغوط المناسبة على إيران؛ لوقف اعتداءاتها على كثير من دول المنطقة ووقف تدخلاتها السافرة في شؤونها، ووقف سباقها المحموم لامتلاك أسلحة الدمار الشامل ومساعداتها اللا محدودة لسائر التنظيمات الإرهابية في العالم وعلى رأسها التنظيم الحوثي الإرهابي في اليمن.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها مشيرة إلى أن الإدانات تثبت من جديد سلامة توجهات المملكة وصحتها للوصول إلى تحقيق ما فيه نصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة، ومن ضمنها الانتصار للشرعية اليمنية المنتخبة بمحض إرادة وحرية اليمنيين، وأن الحوثيين لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم من خلال اعتداءاتهم الصاروخية المتلاحقة على المملكة، فالشرعية قادمة إلى اليمن.