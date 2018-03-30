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البيت الأبيض: طرد روسيا لدبلوماسيين أمريكيين كان متوقعا

03:45 ص الجمعة 30 مارس 2018
البيت الأبيض: طرد روسيا لدبلوماسيين أمريكيين كان متوقعا

البيت الأبيض

واشنطن - (د ب أ) :

أعلن البيت الأبيض مساء الخميس أن طرد روسيا لـ 60 دبلوماسيا أمريكيا كان متوقعا وقال إن الولايات المتحدة "ستتعامل مع الأمر".

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن هذا القرار يمثل "مزيدا من التدهور في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا".

وأوضح أن "طرد الولايات المتحدة وأكثر من 20 دولة شريكة وحلفاء الناتو لضباط استخبارات روس غير معلنين في وقت سابق من هذا الأسبوع، كان ردا مناسبا على الهجوم الروسي الذي تم تنفيذه على أراضي المملكة المتحدة".

البيت الأبيض روسيا أمريكا
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