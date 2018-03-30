رئيسة وزراء تايلاند المعزولة ينجلوك تحضر حدثا في اليابان

طوكيو -(دب أ) :

ذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيسة الوزراء التايلاندية المعزولة ينجلوك شيناواترا وشقيقها ثاكسين شيناواترا الهاربين من بلدهم حضرا حدثا في اليابان يوم الخميس.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء، نقلا عن مصدر مقرب من الشقيقين لم يتم الكشف عن اسمه، أن ينجلوك، التي فرت من تايلاند العام الماضي بعد إدانتها بتهمة الإهمال الجنائي، من المتوقع أن تبقى في اليابان مع شقيقها حتى يوم الاحد المقبل قبل أن تتوجه بعد ذلك إلى الصين.

ونقلت صحيفة أساهي عن ينجلوك قولها إنها تزور حاليا "دولا مختلفة".

وتعد زيارة الشقيقين إلى اليابان الثانية هذا العام بعد زيارة سابقة في فبراير الماضي.

وكانت الحكومة العسكرية في تايلاند قد أكدت في يناير الماضي أن رئيسة الوزراء المعزولة قد لجأت إلى بريطانيا.

وفي شهر سبتمبر الماضي، بعد شهر واحد من فرارها من تايلاند، حُكم على ينجلوك غيابياً بالسجن لمدة خمس سنوات فيما يتعلق بسياسة الأرز الفاشلة التي كانت تتبعها إدارتها، والتي زُعم أنها كلفت البلاد 8 مليارات دولار من المال العام.

وتمت دعوة الشقيقين من قبل السياسي الياباني السابق هاجيمي إيشي إلى حفل في طوكيو بمناسبة نشر كتابه الجديد.

وقال ثاكسين لصحيفة "اساهي": "نتمنى أن نتمكن من العودة إلى الديمقراطية في أسرع وقت ممكن" مضيفا أن بلاده بحاجة إلى "حرية التعبير".