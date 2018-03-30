من دمياط إلى لبنان: عدوى "العاق وليد الشريف" تشعل السوشيال ميديا

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كتب – محمد الصباغ:

"عائلة الشريف ما عدا العاق وليد الشريف تؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي".. كانت هذه اللافتة التي انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة الانتخابات الرئاسية، واحدة من أشهر اللافتات الكوميدية الساخرة التي جذبت المصريين والعرب نحو خفة ظل المصريين.

وقصة اللافتة: شاب مصري أراد أن يمزح مع شقيقه، فاستخدم برنامج "الفوتوشوب" وغير من لافتة كانت موضوعة أمام أحد المنازل في مدينة دمياط الجديدة لعائلة "سنجو" المؤيدة للرئيس السيسي، وكتب عليها:"عائلة الشريف ما عدا العاق وليد الشريف تؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وانتشر هاشتاج "العاق وليد الشريف" وأصبح الأكثر تداولا على "فيسبوك" و"تويتر"، ويبدو أنه أغرى اللبنانيين، فانتشرت صورة لافتة دعائية لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مكتوب عليها "دولة الرئيس نبيه بري يهنئ المسيحين ما عدا العاق جبران باسيل (وزير الخارجية) بالصوم الكبير".

واللافتة الدعائية كانت موجودة بالفعل، لكن ما حدث في مصر تكرر في لبنان، وتم التلاعب بالصورة الأصلية التي كُتب عليها "دولة الرئيس نبيه بري.. أنت أو لا أحد".

وتداول اللبنانيون الصورة بشكل كبير، وما زاد من انتشارها هو الخلاف الكبير بين بري وباسيل.

وكان باسيل شن في شهر يناير الماضي هجومًا كبيرًا على نبيه بري، ووصف رئيس مجلس النواب فيه بأنه "بلطجي"، وقال في مقطع فيديو نصًا: "هيدا بلطجي مش رئيس مجلس نواب".

وفي ديسمبر الماضي، كان وزير الخارجية قد أثار الرأي العام بعد أن صرح بانه لا يمانع في وجود إسرائيل وحقها في العيش بأمان. وجاء ذلك بعد أيام من القرار الأمريكي بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل والذي أثار غضبًا عربيًا كبيرًا.

وتواصل "مصرواي" مع محمود الحفناوي، صاحب البيت الذي عُلِّقت أمامه لافتة "العاق وليد الشريف"، واتضح أنه يقطن في شارع المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة.

وقبل 10 أيام علق جيرانه من عائلة "سنو" "اليافطة الحقيقية" التي تم التلاعب بها بالفوتوشوب داخل الحديقة الخاصة بمنزلهم. يقول الرجل: "عندنا عمود جوه الجنينة، بس دي أول مرة حد يعلق عليه حاجة.. وكانت الأمور عادية، قبل أن تنتشر صورة اليافطة باسم عائلة أخرى".



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