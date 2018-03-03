سبوتنك: لا يوجد أي نظام صاروخي يمكنه اعتراض منظومة "كينجال" الروسية

موسكو - (أ ش أ)

أكد مصدر عسكري روسي، اليوم السبت، أنه لا يوجد أي نظام صاروخي يمكنه التغلب على منظومة (كينجال) الروسية للدفاع الجوي، مشيرا إلى أن موسكو تدعو واشنطن إلى طاولة المفاوضات لبحث قضايا الأمن.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنك الروسية عن المصدر، الذي لم تكشف عن اسمه القول: "تخطط الولايات المتحدة لنشر أكثر من 400 صاروخ الآن، ضمن نظام الدرع الصاروخي، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأسلحة المتقدمة، وهو أمر لا يمثل أي قيمة عسكرية".

وكان نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، قد أعلن أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة تخطط لنشر 400 صاروخ اعتراضي قرب الحدود الروسية.

وكان الرئيس الروسي قد صّرح، خلال رسالته إلى الجمعية الفيدرالية بأن روسيا تقوم بتطوير أحدث أنواع الأسلحة القادرة على تجاوز نظام الدرع الصاروخية والدفاع الجوي، مؤكدا أن نظام الدفاع الجوي (كينجال)، الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، استطاع عبور مرحلة الاختبارات بنجاح، إذ بدأ في الأول من ديسمبر الماضي بتنفيذ مهمة قتالية تجريبية على الأرض في المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية.

وقد أعقب خطاب بوتين، إعلان دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، والذي قال خلاله إن الأول أشرف شخصيا على تطوير نموذج السلاح الذي تحدث عنه خلال رسالته إلى الجمعية الفيدرالية الروسية.