استطلاع: 61% من البريطانيين يعتقدون أن "البريكست" سيضر بالاقتصاد

لندن - (أ ش أ)

كشف استطلاع رأي أجري في بريطانيا، النقاب عن أن معظم البريطانيين يعتقدون أن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ستضر بالاقتصاد المحلي للمملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت- إلى أن الاستطلاع، الذي شمل جميع قادة المجلس المحلية البريطانية والمديرين التنفيذيين في السلطة البريطانية بمجالس الوحدات والمدن الحضرية ولندن، أظهر أن 61% من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون له أثر سلبي أو سلبي جدًا على مناطقهم .

فيما أظهر الاستطلاع ، الذي أجرته "شبكة الحكومة المحلية الجديدة"، أن 12 % من إجمالي 185 شخصا شملهم الاستطلاع يعتقدون أن خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي سيكون له أثر إيجابي على اقتصادهم المحلي، في حين قال 26 % من المشاركين في الاستطلاع إن عملية الخروج ستكون حيادية وغير مؤثرة على الاقتصاد المحلي .

وأوضحت "الجارديان"أن قادة المجالس المحلية في عموم المملكة المتحدة يعتقدون، بحسب الاستطلاع، أن "البريكست" سيضر باقتصادهم المحلي؛ إذ سيسلبهم مزيدا من الخدمات وسيضع عليهم مزيدا من الضغوط لدفع الضرائب.

كما كشف الاستطلاع عن استياء عميق إزاء مستوى الدعم والمشاركة التي تتلقاها المجالس المحلية من الحكومة المركزية على خلفية "بريكست"، موضحا أن 4% فقط من المجالس تتلقى دعما كافيا في حين اعتقد 68% من المشاركين أنهم لا يتلقون مثل هذا الدعم.