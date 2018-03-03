سلوفاكيا: وزير الداخلية لن يستقيل بعد مقتل صحفي حقق في تورط حكومي مع المافيا

براتيسلافا - (أ ش أ)

رفض وزير الداخلية السلوفاكي روبرت كاليناك اليوم السبت الاستقالة من منصبه على خلفية حادث مقتل صحفي سلوفاكي وصديقته الأسبوع الماضي.

وقال الوزير السلوفاكي -حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية- إنه ليس لديه خطط لتقديم استقالته من منصبه، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل.

كان حزب (موست هيد) الذي يمثل الأقلية المجرية في سلوفاكيا قد طالب باستقالة كاليناك وأيضا بانضمام محققين أجانب لفريق التحقيق في مقتل الصحفي "جاك كوسياك".. وهو الأمر ذاته الذي طالبت به المعارضة.

وكان وزير الثقافة السلوفاكي ماريك مداريتش قد أعلن يوم الأربعاء الماضي استقالته من منصبه على خلفية حادث مقتل كوسياك.

يشار إلى أن الصحفي جاك كوسياك (27 عاما) كان يعد لنشر تحقيق حول وجود صلات بين المافيا الإيطالية ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو قبل العثور عليه مقتولا في منزله يوم الأحد الماضي.

ومن جانبه نفى رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو وجود أي صلات تربطه بالجماعات الإجرامية، كما عرض مكافأة مالية تقدر بمليون يورو لمن يدلي بمعلومات حول حادث مقتل كوسياك.