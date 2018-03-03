المرصد السوري: القصف التركي يقتل 36 عنصراً من قوات الحكومة السورية في عفرين

بيروت - (د ب أ):

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطائرات التركية التي استهدفت فجر اليوم السبت قوات الحكومة السورية في عفرين، قتلت ما لا يقل عن 36 عنصراً منهم في الريف الشمالي الشرقي لعفرين.

وأفاد المرصد أن هذا هو أعنف قصف جوي يستهدف قوات الحكومة السورية التي دخلت عفرين في الـ 20 من شباط/فبراير الماضي، لمساندة وحدات الحماية الكردية.

وأضاف المرصد أنه بذلك يرتفع إلى 58 على الأقل عدد عناصر القوات الشعبية التابعة للجيش السوري الذين قتلوا منذ دخولهم.

وتابع أنه لا يزال هناك العشرات من عناصر قوات النظام الشعبية مفقودين تحت أنقاض الدمار.

ولم تعلق أنقرة أو دمشق بعد على التقرير.

يذكر أن الجيشين التركي و"السوري الحر المعارض" أطلقا عملية عسكرية في 20 يناير الماضي باسم "غصن الزيتون" مستهدفة عفرين الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه).