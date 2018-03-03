الشرطة الأيرلندية تتهم 9 أشخاص لنهبهم متجرا خلال الطقس قارس البرودة

لندن - (د ب أ):

اتهمت الشرطة الأيرلندية اليوم السبت تسعة أشخاص بعدقيامهم لصوص بمداهمة أحد متاجر سلسلة "ليدل" الألمانية وتحطيم السطح بحفار ميكانيكي خلال تحذير باللون الأحمر في مختلف أنحاء البلاد من طقس متجمد.

وأظهر مقطع فيديو نشر على الإنترنت الحفار وهو يحطم سطح المتجر في غرب دبلن أمس الجمعة، بينما كانت أغلب المتاجر مغلقة جراء الجليد والثلوج والرياح التي جلبتها العاصفة إيما.

وقالت الشرطة إن التسعة رجال الذين تتراوح أعمارهم من 24 إلى 47 مثلوا أمام محكمة في دبلن اليوم للإجابة على اتهامات من بينها السرقة والسطو والتعدي وتداول سلع مسروقة من متجر ليدل ومحل أصغر قريب.

ولايزال ثلاثة رجال محتجزين على ذمة القضية من قبل محاكم العدالة الجنائية بدبلن وجرى الإفراج بكفالة عن الستة الآخرين بانتظار مثول ثان أمام المحكمة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وذكرت الشرطة في وقت متأخر أمس الجمعة أنه تم إرسال وحداتها إلى منطقة تالا بغرب دبلن عقب بلاغات عن عمليات سطو وسرقة سيارات.

وأكد متجر ليدل أيرلندا وقوع "حادث خطير للغاية في متجرنا في فورتنزتاون لين"، مضيفا في بيان على تويتر أن المتجر كان مغلقا وبالتالي لم يصب أحد من العاملين.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" الأيرلندية أن عصابة من الشباب استخدمت على ما يبدو حفارا لمحاولة تحطيم خزنة في المتجر، في حين ذكر التلفزيون الرسمي "آر تي ايه" أن الخزنة كانت ملقاة خارج المتجر نصف مفتوحة.

وقالت الصحيفة إن أفراد الشرطة الذين وصلوا المتجر سيرا على الأقدام تعرضوا "لهجوم على الفور من عصابة النهابين"، الذين رشقوا الشرطة بالحجارة وكرات الثلج وبأشياء أخرى.

وأضاف: "أعاقت القيادة في ظروف خطيرة توجه الشرطة إلى مكان الحادث نظرا لأنه كان من الصعب المرور من بعض الطرق فعليا".

وفي النهاية تعامل نحو 50 شرطيا مع الحادث بما في ذلك وحدة دعم مسلحة.