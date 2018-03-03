حركة النهضة تتصدر الأحزاب في عدد القوائم المرشحة للانتخابات البلدية بتونس

تونس - (د ب أ):

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم السبت عن رفض أكثر من قائمة انتخابية تقدمت لأول انتخابات بلدية بعد الثورة منذ 2011 بينما تصدرت قوائم حركة النهضةالإسلامية لائحة الأحزاب المترشحة.

وتقدم حزب حركة النهضة الشريك في الائتلاف الحكومي وصاحب أكبر كتلة برلمانية، في جميع الدوائر الانتخابية بـ350 قائمة انتخابية ما يجعله في صدارة الأحزاب المترشحة للانتخابات.

ويأتي حزب حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي، في المركز الثاني بـ345 قائمة انتخابية بعد أن رفضت الهيئة خمسة قائمات له لعدم استيفائها الشروط القانونية.

وحل حزب التيار الديمقراطي كأول حزب معارض من حيث عدد القوائم الانتخابية بـ69 ثم حركة مشروع تونس بـ67 قائمة، ثم حزب حراك تونس الإرادة بـ 46 قائمة.

ويشارك الحزب الدستوري الحر، أبرز وريث لحزب التجمع الدستوري المنحل الذي حكم تونس قبل الثورة، بـ31 قائمة انتخابية.

وبلغ عدد القوائم في نهاية المطاف أكثر من ألفين تمثل أكثر من 53 ألف مرشح.

ورفضت هيئة الانتخابات قبول ترشح 106 قائمة انتخابية لتعارضها مع الشروط القانونية من بينها عدم احترامها لمبدأ التناصف بين الجنسين.

وتستعد تونس لإجراء أول انتخابات بلدية منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011 في مايو المقبل، والتي ستشهد مشاركة الأمنيين والعسكريين لأول مرة في الاقتراع