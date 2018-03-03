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عشرات القتلى والجرحى في مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين في البيضاء

05:12 م السبت 03 مارس 2018
عشرات القتلى والجرحى في مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين في البيضاء

ارشيفية

صنعاء- ( د ب أ):

سقط عشرات القتلى والجرحى، اليوم السبت، في مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش اليمني المسنودة بمسلحي المقاومة الشعبية من جهة، ومسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، من جهة أخرى، في محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقال مسعد الصلاحي المدير العام لمديرية ناطع، في محافظة البيضاء، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن العشرات من مسلحي الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح، في معارك عنيفة مع قوات الجيش اليمني والمقاومة، اندلعت منذ ساعات الصباح الأولى، في المديرية ذاتها.

وأضاف الصلاحي أن " قوات الجيش والمقاومة استطاعت السيطرة على عدة مواقع استراتيجية بينها جبل القرحة وموقع مفرق أعشار في المديرية".

وأشار الصلاحي إلى أن "القوات الحكومية باتت مسيطرة ناريا على الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي البيضاء وشبوة، وعلى معسكر فضحة الاستراتيجي الواقع تحت سيطرة الحوثيين".

وذكر أن مواجهات اليوم، أسفرت عن أسر ثمانية من مسلحي جماعة الحوثي، في حين سقط خمسة جرحى، من القوات الحكومية.

ومنذ حوالي شهرين أطلقت القوات الحكومية اليمنية، بإسناد من طيران التحالف العربي عملية عسكرية، من أجل تحرير محافظة البيضاء من الحوثيين، وتمكنت من السيطرة على مديرية نعمان، ومعظم مديرية ناطع، في حين لا تزال تدور مواجهات في مديريتي الزاهر وذي ناعم.

وتشهد اليمن، منذ نحو ثلاثة أعوام، حربا عنيفة، بين القوات الحكومية من جانب، ومسلحي الحوثي من جانب آخر، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وجعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، وأجبرت 3 ملايين مواطن على النزوح ، بحسب تقارير للأمم المتحدة.

 

الجيش اليمني الحوثيين المقاومة الشعبية

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