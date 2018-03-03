الشرطة الأمريكية تقبض على قاتل والديه بجامعة ميشيجان

كتبت - رغدة عاطف:

ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على طالب يدعى جيمس إريك دافيس جونيور، يبلغ من العمر 19 عامًا، بعد قتل والديه داخل مبنى بجامعة سنترال ميشيجان، قبل أن يهرب من الحرم الجامعي.

وبحسب موقع "العربية. نت" السعودي، فأن الشرطة تمكنت من اعتقال الطالب بدون وقوع إصابات، بعد رصده شخص على متن قطار يمر عبر الطرف الشمالي من الحرم الجامعي بعد منتصف الليل.

ويذكر أن عملية البحث المكثفة دامت يومًا واحدًا، حيث شارك فيها أكثر من 100 شرطي، بعضهم مدجج بالسلاح.

ووقع إطلاق النار في قاعة كامبل في اليوم الذي وصل فيه الآباء لاصطحاب الطلاب في بداية عطلة الربيع التي تستمر أسبوعًا.

وقالت الجامعة، إن القتيلين هما والد ووالدة ديفيس السيدة ديفا ديفيس وجيمس ديفيس، وهو ضابط شرطة بدوام جزئي في ضاحية بيلوود في شيكاغو.