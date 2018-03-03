مسؤول روسي: اتصالات منتظمة مع أمريكا بشأن الوضع في سوريا

موسكو (أ ش أ)

قال نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، اليوم السبت، إن الجيشين الروسي والأمريكي يجريان اتصالات منتظمة حول الوضع في سوريا.

وأضاف فومين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية، أن التفاعل النشط والمنتظم بين الجانبين يقام على مستوى رؤساء هيئة الأركان العامة الروسية الجنرال جيراسيموف، والأركان المشتركة الأمريكية جوزيف دانفورد.

وأشار إلى أن أول خمس مناطق تهدئة موجودة الآن تم تحديدها في يوليو الماضي بفضل التفاعل بين الأطراف الثلاثة التي تكشف خير مثال عن ذلك التفاعل، موضحا أن الأطراف الثلاثة هي الولايات المتحدة والأردن وروسيا.