مجلس وزراء الداخلية العرب يبحث "الأمن الفكري" في دورته الـ35 بالجزائر

تونس- (د ب أ):

أعلنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم السبت عن عقد الدورة الخامسة والثلاثون للمنظمة في الجزائر يومي السابع والثامن من الشهر الجاري.

وستناقش الدورة ضمن جدول أعمالها بحسب بيان للأمانة العامة في تونس، مشروع خطة مرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن الفكري.

كما ستنظر في مشروع خطة أمنية عربية تاسعة ومشروع خطة إعلامية عربية سابعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، ومشروع خطة مرحلية سادسة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية.

وسيحضر الدورة وزراء الداخلية العرب وممثلون عن جامعة الدول العربية واتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ويسبق الدورة التي سيحتضنها المركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الجزائر، اجتماع تحضيري يبدأ أعماله بعد غد الاثنين ويشارك فيه ممثلو الوزراء، لدراسة البنود الواردة على جدول الأعمال وإعداد مشاريع القرارات اللازمة بشأنها قبل عرضها على الدورة.