بدء التحضيرات للقمة الأفريقية المقبلة في نواكشوط

نواكشوط- (أ ش أ):

أجرى محمد عبد الله ولد أداعه، رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بتحضير القمة الواحدة والثلاثين للاتحاد الإفريقي اليوم الجمعة في نواكشوط مباحثات مع بعثة من الاتحاد الأفريقي.

وأفاد مصدر رسمي موريتاني، بأن اللقاء الذي حضره وزير الخارجية الموريتاني إسلكو ولد أحمد إزيد بيه و مراد دياب الأمين العام لمفوضية الاتحاد الإفريقي مكلفة بتقييم تحضيرات القمة التي ستنعقد بموريتانيا، تناول الاستعدادات والتحضيرات لانعقاد القمة القادمة.

ويسعى الموريتانيون إلى تنظيم قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة لأول مرة في تاريخهم خلال شهر يونيو القادم.

كما أدانت موريتانيا بشدة العملية الإرهابية التي تعرضت لها عاصمة بوركينا فاسو وجادوجو.

وعبرت الحكومة الموريتانية، في بيان أصدرته وزارة الخارجية مساء الجمعة عن إدانتها للهجوم الإرهابي الذي وقع في جمهورية بوركينا فاسو اليوم الجمعة وخلف عددا من الضحايا الأبرياء.