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أبرز عناوين الصحف العالمية: هل تعتبر إصلاحات "بن سلمان" تغييرًا حقيقيًا للسعودية؟

12:05 ص السبت 03 مارس 2018
أبرز عناوين الصحف العالمية: هل تعتبر إصلاحات "بن سلمان" تغييرًا حقيقيًا للسعودية؟

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

إعداد – هشام عبد الخالق:

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الجمعة، أن حركة طالبان في أفغانستان التزمت الصمت حيال الانفجار الذي استهدف قافلة عسكرية تابعة لحزب شمال الأطلسي، ونشرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، مقالًا للكاتب الصحفي جاك شيفر، قال فيه إن "إيفانكا، مساعدة وابنة الرئيس دونالد ترامب، تهربت من الصحافة مثل المحترفين يوم الأحد الماضي، فيما تناولت صحيفة "آي" البريطانية، الإصلاحات التي يقوم بها الأمير السعوديّ محمد بن سلمان داخل المملكة.

أفغانستان طالبان إيفانكا ترامب محمد بن سلمان السعودية

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