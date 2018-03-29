النائب العام الليبي يتولى التحقيقات في "تجاوزات" عميد بلدية طرابلس

طرابلس - (د ب أ)

أكد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي "الصدّيق الصور" مساء اليوم الخميس تولي مكتب النائب العام بطرابلس "ملف المخالفات والتجاوزات المبلغ عنها بحق عميد بلدية طرابلس المركز "عبد الرؤوف بيت المال".

وتعرض "عبد الرؤوف بيت المال" للاعتقال في الساعات الأولى من صباح اليوم، في عملية وصفها مجلس طرابلس المركز في بيان له بـ"الاختطاف".

وقال "الصور" في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "إن المكتب يتابع الأمر مع جهاز المباحث العامة الذي قام بالقبض والتحقيق".

وأضاف " على (بيت المال)إنهاء الاستدلالات المتعلقة بالقضية بعد أن أنهى التحقيق الأولي، ومن ثم بإمكانه المغادرة، شرط ضمان مثوله أمام مكتب النائب العام عند استدعائه، مرجّحاً أن يكون العميد قد أنهى الاستدلالات وغادر لمنزله".

وحول سلامة إجراءات القبض التي أدانتها بلدية طرابلس من خلال بيانها، قال الصور:"سنستمع لتفاصيل بهذا الشأن من عميد طرابلس، وسنتابع الأمر من خلال محضر جهاز المباحث العامة من أجل التأكد من سلامة الإجراءات وعدم مخالفتها للقانون".

وأعرب الصور أن تكون إجراءات القبض على " بيت المال" تمت وفق الإجراءات القانونية السليمة.

ونفى "الصور" صدور أي بيان رسمي من مكتب النائب العام بهذا الخصوص، وختم قائلاً: "إن جل الأمر لا يزال محل متابعة ولا يمكن البث فيه الآن".

وكان مجلس طرابلس المركز قد اتهم جهات مجهولة باختطاف عميد بلدية طرابلس "عبد الرؤوف بيت المال" في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال مصدر مطلع من المجلس لـ (د ب أ) في وقت سابق: "إن مسلحين مجهولين قاموا في الساعة الأولى من الصباح باقتحام منزل "بيت المال" وقاموا بالاعتداء بالضرب على أبنائه، مما أدى لإصابة أحدهم بجروح، ليقوموا لاحقاً باقتياد العميد عنوةً إلى جهة غير معلومة".

وعلى إثر ذلك قامت البلدية صباح اليوم بتعليق العمل إلى أجل غير مسمّى احتجاجاً على ما حصل لعميد البلدية، مطالبةً المجلس الرئاسي والجهات المسئولة باتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية للإفراج عن "بيت المال".

ونقلت "وكالة الصحافة الليبية" عن "الإدارة العامة للمباحث العامة" قولها: إن عميد بلدية طرابلس المركز "عبد الروؤف بيت المال" تم اعتقاله، بعد استيفاء جمع المعلومات والاستدلالات بشأن تهم تتعلق بالفساد الإداري.

ونفت الإدارة ما ورد في بيان مجلس بلدية طرابلس المركز بشأن توصيف الاعتقال بأنه اختطاف.