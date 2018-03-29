بعد تصريح ترامب بالخروج من سوريا.. أكراد: فرنسا سترسل قوات إلى منبج

(مصراوي)

قال مسئولون أكراد التقوا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس وعدت بإرسال قوات إلى مدينة منبج لدعم قوات سوريا الديمقراطية التي تتكون من أغلبية كردية، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز.

ويأتي ذلك بعد تصريح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أمريكا ستخرج من سوريا قريبًا جدًا، وسوف يتركون "الآخرين" يهتمون بالأمر.

وأضاف ترامب في تصريحات نقلتها قناة "إيه بي سي" الأمريكية، من مؤتمر صحفي للرئيس في مدينة أوهايو، أنه تم استعادة 100% من الأراضي التي استولى عليها تنظيم داعش. وتابع: "نستعيدها بالكامل".

وقال أيضًا إن بلاده أنفقت 7 مليار دولار في الشرق الأوسط، وحينما يتم بناء مدرسة يفجرونها.. لكن لو أنفقنا الأموال لبناء مدرسة في أوهايو، لا يمكن الحصول على الأموال".

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي متماشية مع شعار حملته الانتخابية "أمريكا أولا" والتي انتقد فيها الإدارة الامريكية السابقة التي تجاهلت إصلاح أمور مثل البنية التحتية في أمريكا مقابل إنفاق الأموال في الخارج.

وتنتشر قوات أمريكية في سوريا حيث تدعم وحدات مسلحة كردية ومنها في مدينة منبج الحدودية مع تركيا، والتي أشارت أنقرة إلى أنها سوف تستهدفها في الأيام القادمة للقضاء على المسلحين الأكراد الذين يمثلون تهديدًا للأمن القومي.

وطالما كان الدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية الكردية نقطة قوة لها في الصراع السوري، ولكن تقارير سورية أشارت أمس الأربعاء إلى خروج بعض المقاتلات الأمريكية من منبج، وذلك بالتزامن مع مفاوضات أمريكية تركية حول المدينة لاحتواء الخلافات بينهما بشان سوريا والأكراد.