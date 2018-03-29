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    الرئيس الإيطالي يجري محادثات مع الأحزاب لتشكيل حكومة أوائل أبريل

    10:28 م الخميس 29 مارس 2018
    الرئيس الإيطالي يجري محادثات مع الأحزاب لتشكيل حكومة أوائل أبريل

    الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا

    روما - (أ ش أ)

    ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الخميس- نقلاً عن مصادر رسمية- بأن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا سوف يجري محادثات حول تشكيل حكومة مع الأحزاب السياسية يومي 4-5 من إبريل المقبل.

    ولم تتطرق القناة إلى المزيد من التفاصيل حول ذلك.

    وكان النواب الإيطاليون قد انتخبوا يوم السبت الماضي رؤساء غرفتي البرلمان الإيطالي بعد الانتخابات التي أجريت يوم 4 مارس الجاري، وفازت حركة "خمس نجوم" المناهضة للمؤسسات برئاسة مجلس النواب، بينما فاز حزب "فورزا إيطاليا" الذي يرأسه سيلفيو برلسكوني برئاسة مجلس الشيوخ.

    وأصبحت "ماريا ألبيرتي كاسيلاتي" النائبة عن حزب "فورزا إيطاليا" وحليفة برلسكوني أول امرأة تنتخب كرئيسة لمجلس الشيوخ. وانتخب "روبيرتو فيكو" المنتمي لحركة "خمس نجوم" رئيساً لمجلس النواب.

    وبالرغم من الاتفاق على رؤساء غرفتي البرلمان إلا أنه لا يوجد حتى الآن مؤشر لاقتراب أكبر ائتلافين حصلا على أصوات في الانتخابات الأخيرة، وهما حركة خمس نجوم وائتلاف اليمين الوسط بقيادة حزب فورزا إيطاليا، من تشكيل حكومة.

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    سيرجيو ماتاريلا روما إيطاليا البرلمان الإيطالي

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