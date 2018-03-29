اتفاق على إرسال بعثة تقييم أممية إلى الرقة بمشاركة دمشق

موسكو - (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أنه تم التوصل لاتفاقية بشأن إرسال بعثة تقييم أممية إلى مدينة الرقة السورية.

وقال لافروف في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" اليوم الخميس، إن التوصل لهذا الاتفاق جاء بعد مطالب متكررة بمشاركة الحكومة السورية.

وأشار إلى أن بلاده وسوريا كانتا قد أعلنت مرارا أن الوضع الإنساني في الرقة حرج، كما أعلن المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في نوفمبر الماضي أن الأمريكيين وحلفاءهم يحاولون "إخفاء التداعيات الخطيرة لعمليتهم العسكرية" في الرقة.

كذلك وجهت دمشق رسالة إلى الأمم المتحدة جاء فيها أن طيران التحالف ارتكب "مجازر دامية" في الرقة أودت بحياة آلاف المدنيين وأسفرت عن محو المدينة عن وجه الأرض.