واشنطن ترحب بلقاء الزعيمين الصيني والكوري الشمالي رغم "التفاؤل الحذر"

واشنطن - (أ ش أ)

رحب البيت الأبيض بلقاء الرئيس الصيني شي جين بينج والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مؤخرا في بكين، واصفا أياه بالـ " خطوة إيجابية ".

ونقل راديو "صوت أمريكا" في نشرته الليلة باللغة الانجليزية عن سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها " إن الضغوط الأمريكية على كوريا الشمالية أثبتت نجاحها، وأنه على الرغم من شعور واشنطن بالتفاؤل الحذر إلا أنها تعتقد أن الأمور تمضي في الطريق الصحيح ".

وأشارت ساندرز إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها زعيم كوريا الشمالية بلاده منذ تولى مهام منصبه عام 2011، ونعتقد أن ذلك يمثل مؤشرا إيجابيا على أن حملة ممارسة أقصى قدر من الضغوط من جانب الولايات المتحدة تواصل تحقيق ثمارها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن فى تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الأربعاء، أن هناك حاليا فرصة طيبة لأن يقوم الزعيم الكوري الشمالي بما هو في صالح شعبه والإنسانية، مؤكدا أن حملة واشنطن بمواصلة أقصى قدر من الضغوط على كوريا الشمالية سوف تستمر".