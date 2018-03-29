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    موسكو لا تخطط لزيادة عدد مناطق خفض التصعيد في سوريا

    09:45 م الخميس 29 مارس 2018
    موسكو لا تخطط لزيادة عدد مناطق خفض التصعيد في سوريا

    وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

    موسكو - (أ ش أ)

    نفى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، وجود خطط لدى بلاده لزيادة عدد مناطق خفض التصعيد في سوريا.

    وقال لافروف - للصحفيين اليوم الخميس، بعد لقائه في موسكو بالمبعوث الأممي إلى سوريا استفان دي ميستورا - : "كما تعلمون أن مناطق خفض التصعيد كانت نتيجة الاتفاقيات بين روسيا وتركيا وإيران"، مؤكدًا عدم وجود أي خطط على الأقل في المرحلة الحالية لزيادة عدد هذه المناطق.

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