موسكو لا تخطط لزيادة عدد مناطق خفض التصعيد في سوريا

موسكو - (أ ش أ)

نفى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، وجود خطط لدى بلاده لزيادة عدد مناطق خفض التصعيد في سوريا.

وقال لافروف - للصحفيين اليوم الخميس، بعد لقائه في موسكو بالمبعوث الأممي إلى سوريا استفان دي ميستورا - : "كما تعلمون أن مناطق خفض التصعيد كانت نتيجة الاتفاقيات بين روسيا وتركيا وإيران"، مؤكدًا عدم وجود أي خطط على الأقل في المرحلة الحالية لزيادة عدد هذه المناطق.