موسكو لا تخطط لزيادة عدد مناطق خفض التصعيد في سوريا
09:45 م الخميس 29 مارس 2018
موسكو - (أ ش أ)
نفى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، وجود خطط لدى بلاده لزيادة عدد مناطق خفض التصعيد في سوريا.
وقال لافروف - للصحفيين اليوم الخميس، بعد لقائه في موسكو بالمبعوث الأممي إلى سوريا استفان دي ميستورا - : "كما تعلمون أن مناطق خفض التصعيد كانت نتيجة الاتفاقيات بين روسيا وتركيا وإيران"، مؤكدًا عدم وجود أي خطط على الأقل في المرحلة الحالية لزيادة عدد هذه المناطق.
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