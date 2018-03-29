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    موسكو تدعو لاجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على ضوء قضية سكريبال

    09:44 م الخميس 29 مارس 2018
    موسكو تدعو لاجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على ضوء قضية سكريبال

    وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

    موسكو - (أ ش أ)

    أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده دعت لعقد اجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على ضوء قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في بريطانيا.

    وقال لافروف مساء اليوم الخميس: "من أجل إثبات الحقيقة، اقترحنا عقد اجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على ضوء قضية سكريبال في 4 أبريل المقبل".

    وأضاف : "أن هذا الاجتماع سيكون في دورة استثنائية للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث سنطرح أسئلة محددة بشأن قضية سكريبال ".

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