البرلمان الإثيوبي يقر تعيين رئيس الوزراء الجديد الإثنين المقبل

أديس أبابا - (أ ش أ)

يعقد مجلس النواب الإثيوبي الاثنين المقبل جلسة استثنائية لإقرار تعيين رئيس الوزراء الجديد للبلاد.

وأوردت وكالة الأنباء الإثيوبية اليوم الخميس أنه وفقا لدستور البلاد، فإن الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية التي فازت بالأغلبية البرلمانية، سوف تقدم مرشحا لمنصب رئاسة الوزراء..ومن المتوقع أن يصدق البرلمان خلال الجلسة الخاصة على تعيين رئيس الوزراء الجديد الدكتور أبي أحمد.

واستنادا إلى المادة 73 من دستور جمهورية إثيوبيا التي تنص على أنه يتم تعيين رئيس الوزراء من الحزب السياسي أو ائتلاف الأحزاب السياسية الذي يشكل الأغلبية في مجلس نواب الشعب، دعا مجلس النواب الإثيوبي إلى عقد دورة استثنائية في 2 أبريل المقبل لتأييد انتخاب رئيس الوزراء الجديد ليحل محل رئيس الوزراء المنتهية ولايته هيليماريام ديساليجن، الذي استقال من منصبه في وقت سابق من الشهر الماضي.

وبناء على المادة ذاتها، فإن مجلس الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية الذي فاز بغالبية مقاعد البرلمان، انتخب الدكتور أبي أحمد رئيسًا للجبهة في 27 مارس 2018.

وفي إحاطة صحفية أمس، قال رئيس مكتب الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي شيفريوا شيجوت، "التزاما بالأنظمة المعمول بها في الجبهة، سيتم تعيين رئيس الجبهة مباشرة ليصبح رئيس الوزراء المقبل".

وسيتولى رئيس الوزراء الجديد مسؤولية ترؤس الحكومة في حفل سيجري في مجلس نواب الشعب تحت القسم.

يشار إلى أن رئيس الوزراء المرشح أبي أحمد (42 سنة) ولد في عام 1976 في بلدة (أجارو) في منطقة (جيما) في ولاية أوروميا الإقليمية.

وشغل أبى منصب رئيس مكتب سكرتارية المنظمة الديمقراطية لشعوب أورومو ومكتب أوروميا للإسكان والتطوير الحضري مع لقب نائب رئيس إقليم أوروميا.

كما شغل منصب نائب المدير العام لوكالة أمن شبكة المعلومات ،ووزير العلوم والتكنولوجيا، بعد أن أصبح عضوًا تنفيذيًا في المنظمة الديمقراطية لشعوب أورومو في عام 2015.

وقد خدم أيضا في القوات المسلحة الاثيوبية في رتبة اللفتنانت كولونيل.

وحصل أبي على شهادته الأولى في هندسة الكمبيوتر من كلية تكنولوجيا المعلومات الدقيقة في عام 2001 وأكمل دبلومه المتقدم في الدراسات العليا في علم التعمية و والميكانيكا الديناميكية من جنوب إفريقيا في عام 2005.