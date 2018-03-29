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    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلين شقيقين من القدس بزعم إلقائهما حجارة

    07:57 م الخميس 29 مارس 2018
    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلين شقيقين من القدس بزعم إلقائهما حجارة

    أرشيفية

    رام الله - (أ ش أ)

    اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، طفلين شقيقين (8 و10 سنوات) من منزلهما في حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

    وقالت مصادر فلسطينية إن سلطات الاحتلال تدعي أن سبب اعتقال الطفلين (أمير وحاتم أبو ارميلة) جاء على خلفية إلقائهما الحجارة على "شارع رقم 20" شمال القدس المحتلة.

    وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد مجدي عطية من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، ضمن حملة اعتقالات نفذتها الليلة الماضية.

    هذا المحتوى من

    Asha
    الاحتلال الإسرائيلي إلقاء حجارة القدس المحتلة اعتقال

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